Смертельное ДТП: Hyundai попал под грузовик на трассе под Тольятти

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В ночь на воскресенье, 15 августа, в Самарской области произошло смертельное происшествие. Hyundai Solaris попал под грузовик на трассе Тольятти — Узюково — Димитровград. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

— Авария произошла около часа ночи. По предварительным данным, погибли водитель Hyundai и пассажир, который находился на заднем сиденье слева. Также в ДТП пострадал несовершеннолетний. Его госпитализировали, — рассказали в ГУ МВД.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства дорожной аварии, пишет 63.ру.