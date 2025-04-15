Самарцев предостерегают от пала сухой травы

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Пал травы — это угроза жизни и имуществу!

Большинство возгораний сухой травы происходит по вине людей. Причины — неосторожность с огнём, поджоги, брошенные окурки и искры от транспорта.

МЧС России напоминает:

не разводи костер в лесу (даже вблизи водоёмов);

не поджигай сухую траву на полях или полянах в лесу;

не бросай непотушенные спички или сигареты, не пользуйся в лесу различными пиротехническими изделиями;

не бросай на обочину из окна автомобиля окурок, он может стать причиной лесного пожара.

Безопасность начинается с тебя!