Я нашел ошибку
Главные новости:
19-летняя тольяттинка чудом спаслась от мошенников
19-летняя тольяттинка чудом спаслась от мошенников
Волонтёры Победы Самарской области стали участниками Международного слёта потомков-победителей «Внуки Победы. Калининград»
Волонтёры Победы Самарской области стали участниками Международного слёта потомков-победителей «Внуки Победы. Калининград»
20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
Компания Blue Origin успешно отправила в суборбитальный полёт ракету, где был исключительно женский экипаж
Компания Blue Origin успешно отправила в суборбитальный полёт ракету, где был исключительно женский экипаж
Самарец избил мужчину из-за спора о месте в очереди к банкомату
Самарец избил мужчину из-за спора о месте в очереди к банкомату
Самарцев предостерегают от пала сухой травы
Самарцев предостерегают от пала сухой травы
В Большой Глушице пьяный на мопеде врезался в бордюр
В Большой Глушице пьяный на мопеде врезался в бордюр
37% самарцев считают, что ребенок может начать подрабатывать с 14 лет
37% самарцев считают, что ребенок может начать подрабатывать с 14 лет
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.77
-1.23
EUR 94.16
-2.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка молодого самарского искусства
«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарцев предостерегают от пала сухой травы

15 апреля 2025 10:06
87
Самарцев предостерегают от пала сухой травы

Пал травы — это угроза жизни и имуществу!

Большинство возгораний сухой травы происходит по вине людей. Причины — неосторожность с огнём, поджоги, брошенные окурки и искры от транспорта.

МЧС России напоминает:

  • не разводи костер в лесу (даже вблизи водоёмов); 
  • не поджигай сухую траву на полях или полянах в лесу;
  • не бросай непотушенные спички или сигареты, не пользуйся в лесу различными пиротехническими изделиями;
  • не бросай на обочину из окна автомобиля окурок, он может стать причиной лесного пожара.

 Безопасность начинается с тебя!

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На должность руководителя Департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева
14 апреля 2025  14:05
На должность руководителя Департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева
854
назначен начальник областной Госавтоинспекции
14 апреля 2025  13:59
Назначен начальник областной Госавтоинспекции
1274
Более 41,5 тысячи человек вышли на «Гагаринский» субботник в Самаре
14 апреля 2025  13:45
Более 41,5 тысячи человек вышли на «Гагаринский» субботник в Самаре
338
глава Самарского внутригородского района Самары Роман Радюков проведет прямой эфир с жителями
14 апреля 2025  11:16
Сегодня глава Самарского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
326
Иван Носков проверил подготовку «Спецремстройзеленхоза» к оформлению клумб и цветников Самары
14 апреля 2025  10:29
Иван Носков проверил подготовку «Спецремстройзеленхоза» к оформлению клумб и цветников Самары
349
Весь список