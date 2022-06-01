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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарские приставы помогли поймать двух взяткодателей

1 июня 2022 12:52
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Самарские приставы помогли поймать двух взяткодателей

Сотрудники УФССП России по Самарской области помогли поймать двух жителей региона, которые предлагали за вознаграждение совершить противоправные действия. 

К судебному приставу-исполнителю г. Новокуйбышевска обратился должник с просьбой за значительное вознаграждение помочь решить «проблему» по одному из исполнительных производств. Сотрудник Службы, действуя в соответствии с Федеральном законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», сообщил руководству о факте склонения его к совершению коррупционного правонарушения. В этот же день взяткодатель должен был передать «вознаграждение» судебному приставу. Однако вместо решения «проблемы» мужчину ждали сотрудники правоохранительных органов, которые и задержали гражданина за дачу взятки должностному лицу.

Также совершение коррупционного преступления сотрудникам Управления ФССП России по Самарской области удалось предотвратить и в Куйбышевском районе г. Самары. Там мужчина также пытался дать судебному приставу взятку за совершение противоправных действий в рамках исполнительного производства.

 

Теги: Судебные приставы

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