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Самарские приставы побудили УК устранить последствия протечки кровли

5 февраля 2024 12:42
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Самарские приставы побудили УК устранить последствия протечки кровли

В результате обрушения чердачного перекрытия пострадала одна из жилых квартир. Судебные приставы г. Самары предупредили руководство организации о привлечении к уголовной ответственности, после чего все обязательства управляющей компанией были выполнены.

В результате залива кровли пострадала квартира одной из собственниц – замены требовали натяжной потолок и полы. Ущерб хозяйке был выплачен, только вот ремонт чердачного пространства все время откладывался. К работам управляющая компания приступать не хотела. В суде организация также не нашла поддержки. 

Исполнительный лист об осуществлении ремонтных работ чердачного пространства поступил на исполнение в отделение судебных приставов Кировского района г. Самары. Организация, зная о возбужденном исполнительном производстве, к работам приступать не желала. Первым аргументом, побудившим исполнить решение суда, стало вынесение сотрудником Службы постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, вторым – предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Не желая становиться фигурантом уголовного дела, Управляющая компания произвела ремонт вентиляции на чердаке, а также установила кровельные мостики.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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