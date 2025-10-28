Я нашел ошибку
Главные новости:
Набиуллина: инфляция опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 г.
Набиуллина: инфляция опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 г.
Ученые Самарского университета им. Королёва разработали новую технологию увеличения точности цветопередачи цифровых камер
Ученые Самарского университета им. Королёва разработали новую технологию увеличения точности цветопередачи цифровых камер
Сызранские транспортные полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал – 2025»
Сызранские транспортные полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал – 2025»
Пятеро должников из Октябрьского района Самары остались без канализации из-за неоплаченных счетов от «РКС-Самара»
83% самарцев за то, чтобы привлекать бабушек к воспитанию внуков
83% самарцев за то, чтобы привлекать бабушек к воспитанию внуков
Самарец незаконно получал пенсию по инвалидности
Самарец незаконно получал пенсию по инвалидности
Самарская область присоединится к Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая в этом году отмечает юбилей
Самарская область присоединится к Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая в этом году отмечает юбилей
Фонд «ДетскиеДомики» собрал в Самаре представителей детских учреждений, НКО и волонтеров на митап о благотворительности в пользу детей с особыми нуждами
Фонд «ДетскиеДомики» собрал в Самаре представителей детских учреждений, НКО и волонтеров на митап о благотворительности в пользу детей с особыми нуждами
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.98
-1.99
EUR 92.02
-2.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец незаконно получал пенсию по инвалидности

28 октября 2025 11:12
112
Самарец незаконно получал пенсию по инвалидности

Судебные приставы Кировского района г. Самары взыскали уголовный штраф с жителя областной столицы, незаконно получавшего пенсию по инвалидности.

Мужчина приобрел у неизвестных лиц справку о наличии у него проблем со здоровьем, являющихся основанием для получения инвалидности. Используя полученный документ, мужчина оформил себе пенсию. В результате мошеннических действий из Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации им было похищено свыше 350 тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ст. 159.2 УК РФ и назначил ему наказание в виде уголовного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Кировского района г. Самары в отношении осужденного было возбуждено исполнительное производство. В рамках него сотрудник органов принудительного исполнения обратил взыскание на денежные средства должника, находящиеся на счетах, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 6 тысяч рублей.

В результате принятых судебным приставом-исполнителем мер уголовный штраф  полностью погашен. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жительница Самарской области ответит за продажу арестованного телевизора
27 октября 2025, 11:12
Жительница Самарской области ответит за продажу арестованного телевизора
Женщина привлечена к уголовной ответственности. Происшествия
304
Ребенка в Шигонском районе передали из неблагополучной семьи органам опеки
24 октября 2025, 11:59
Ребенка в Шигонском районе передали из неблагополучной семьи органам опеки
По решению суда женщина ограничена в родительских правах. Общество
288
Судебные приставы добились приведения в порядок кровли детского сада в Самаре
23 октября 2025, 13:33
Судебные приставы добились приведения в порядок кровли детского сада в Самаре
Руководство дошкольного учреждения пожаловалось организации, с которой был заключен договор подряда, на некачественную установку кровельных снегозадержателей. Происшествия
464
В центре внимания
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
383
Назначен куратор Самары
27 октября 2025  13:50
Назначен куратор Самары
401
Вячеслав Федорищев оценил на
27 октября 2025  13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона
370
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
27 октября 2025  10:35
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
1129
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
706
Весь список