Самарец незаконно получал пенсию по инвалидности

Судебные приставы Кировского района г. Самары взыскали уголовный штраф с жителя областной столицы, незаконно получавшего пенсию по инвалидности.

Мужчина приобрел у неизвестных лиц справку о наличии у него проблем со здоровьем, являющихся основанием для получения инвалидности. Используя полученный документ, мужчина оформил себе пенсию. В результате мошеннических действий из Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации им было похищено свыше 350 тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ст. 159.2 УК РФ и назначил ему наказание в виде уголовного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Кировского района г. Самары в отношении осужденного было возбуждено исполнительное производство. В рамках него сотрудник органов принудительного исполнения обратил взыскание на денежные средства должника, находящиеся на счетах, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 6 тысяч рублей.

В результате принятых судебным приставом-исполнителем мер уголовный штраф полностью погашен. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.