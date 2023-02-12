Самарчанку подозревают в мошенничестве при получении выплат на детей

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46-летняя жительница поселка Зубчаниновка областного центра подала заявление в государственное казенное учреждение для выплат в связи с рождением третьего и последующего ребенка. При подаче документов заявительница предупреждалась соц. работниками об ответственности за предоставление недостоверных сведений, однако все равно преступила закон.

Полицейские установили, что для получения необходимых документов женщина предоставила ложные сведения о рождении ею пятого ребенка в ОЗАГС Советского района областного центра.

На основании поданных документов в период с февраля 2021 года по январь 2023 года безработная, имеющая на иждивении 4 несовершеннолетних детей, получала денежные выплаты, причинив ущерб бюджету Самарской области на сумму около 512,5 тысяч рублей.

Данный факт пресечен полицейскими в результате совместной работы следователей и сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, изъята документация, касающаяся деятельности организаций.

Полицейские предупреждают, что хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Коллаж фото: ГУ МВД России по Самарской области