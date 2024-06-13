Российский сотовый оператор подвергся мощнейшей кибератаке из нескольких стран

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Российский оператор сотовой связи МТС подвергся мощнейшей за год кибератаке, сообщили РИА Новости в компании. Уточняется, что нападение велось одновременно из Китая, Польши, Эквадора, Испании и Турции, в нем были задействованы 20 тысяч устройств.

«Атака продолжалась около 2 часов, время срабатывания системы мониторинга сервиса защиты от DDoS-атак "МТС RED" составило считанные минуты», — заявили в МТС.

Ранее директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов сообщил, что с начала спецоперации на Украине выросла интенсивность кибератак на российские объекты критической информационной инфраструктуры.

В числе наиболее распространенных инструментов хакеров дипломат назвал вредоносное программное обеспечение (ПО), фишинговые и DDoS-атаки на внешние сервисы, включая сайты, серверы и сетевое оборудование, пишет Лента.