Предпринимательницу из Жигулевска будут судить после смерти подростка от удара током

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Следственным отделом Жигулевска завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В июле 2020 года обвиняемая заключила договор аренды нежилых помещений для их использования в производственных целях, в том числе помещение трансформаторной подстанции.

Указанное помещение оборудовано электрооборудованием, распределительным устройством, ранее использовавшимся для электроснабжения производства. При этом, обвиняемая не обеспечила безопасность содержания данных помещений.

"В результате указанных противоправных действий, 28 августа 2021 года подросток 2004 года рождения, беспрепятственно проникший в помещение трансформаторной подстанции, получил поражение техническим электричеством. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия", - передает пресс-служба СУ СК СО.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК СО