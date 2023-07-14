Погибшей в страшном ДТП в Тольятти оказалась 19-летняя фехтовальщица

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АНО "Тольяттинская федерация фехтования" с прискорбием сообщает, что в страшной аварии разбилась тольяттинская спортсменка Ксения Мертес. Спортсменке было всего 19 лет.

Прощание состоится завтра, 15 июля, в 10:00 в Спасо-Преображенском соборе (ул.Юбилейная)

Как ранее сообщал TLTgorod, 12 июля вечером у Комсомольского районного суда погибла девушка. По информации регионального Главка, мотоцикл «Дукати ГиперМотард» под управлением 29-летнего водителя с 29-летним пассажиром двигался по улице Коммунистической в направлении улицы Механизаторов. Напротив дом № 45 он не выбрал безопасную дистанцию до остановившегося перед регулируемым пешеходным переходом мотоциклом «Авантис Дакар» и врезался в него.

В результате аварии погибла 19-летняя пассажирка мотоцикла «Авантис Дакар». Его 32-летний водитель, а также водитель и пассажир «Дукати» госпитализированы.

Отмечалось, что водитель «Дукати» за год привлекался в ответственности за нарушение ПДД 17 раз, пишет TLTgorod.