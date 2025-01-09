Подросток из Самарской области получил травму во время катания с ледяной горки

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В Самарской области во время новогодних каникул произошло страшное ЧП. Как сообщил «КП-Самара» собственный источник, школьник катался с ледяной горки и травмировал голову.

- Мальчик буквально снял себе скальп. Его срочно привезли в больницу. Сейчас подросток находится под наблюдением врачей, - рассказал «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией.

Очевидцы предположили, что ребенок не справился с управлением тюбинга, на котором спускался с горы и упал. В это время была минусовая температура воздуха и снег покрылся твердой коркой льда. Вероятно, именно это и стало причиной тяжелой травмы головы, которую получил мальчик.



Напомним, спасатели уже не первый год напоминают об опасностях катания на горках на надувных «ватрушках». Ежегодно в травмпункт обращаются десятки людей, которые получают те или иные травмы. Будьте осторожны и берегите себя.