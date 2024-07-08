Пассажирке автобуса №50 в Самаре зажало ногу на остановке

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В Самаре пассажирке автобуса №50 зажало ногу, когда она выходила на остановке. Инцидент произошел 7 июля в поселке Управленческий на остановке 4-й квартал. В соцсетях очевидцы писали, что водитель только через два метра заметил, что у женщины зажата нога.

— Пассажирка в последний момент пожелала выйти из автобуса, двери уже начали закрываться, ее ногу зажало, — прокомментировали ситуацию в компании «СамараАвтоГаз» которая является перевозчиком на этом маршруте.

На место ЧП вызвали все службы, женщина оказали нужную помощь. В компании сейчас проводят служебную проверку, пишет Самара-КП.