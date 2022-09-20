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Пассажир самолета, следовавшего по маршруту из Пешевара (Пакистан) в Дубай, разбил иллюминатор и устроил драку с бортпроводниками во время полета. После приземления воздушного судна его задержала полиция, пишут "Известия" со ссылкой на Daily Star.

По данным СМИ, один из пассажиров, который страдает от проблем с психическим здоровьем, впал в бешенство и начал колотить руками и ногами соседние кресла. Во время истерики мужчина разбил стекло иллюминатора, чем вызвал массовую панику среди попутчиков, передает «Федеральное агентство новостей».

Члены экипажа поспешили успокоить дебошира, однако он оказал им сопротивление, поэтому бортпроводникам пришлось обездвижить мужчину, связав ему руки и ноги специальными ремнями.

После приземления самолета в аэропорту назначения нарушителя спокойствия передали сотрудникам полиции. Авиакомпания внесла его в черный список.

Фото: Соцсети/"Известия"