Около острова Голодный снегоход с двумя мужчинами провалился в промоину

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Утром 19 февраля двое мужчин (1965 и 1985 года рождения) переправлялись через Волгу на снегоходе в Красноглинском районе.

Около острова Голодный снегоход провалился в промоину. Мужчинам удалось самостоятельно выбраться на лед. Сделав несколько шагов, они попали в следующую промоину. Двигаться по тонкому льду было опасно. Тогда они обратились за помощью к спасателям.

От станции Поисково-спасательного подразделения «Красная Глинка» для оказания помощи пострадавшим вышел спасательный аэроглиссер «Патруль». Пострадавших доставили на спасательную станцию.

Медицинская помощь не потребовалась.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать осторожность при выходе на лед. В результате температурных перепадов толщина ледяного покрова меняется. В некоторых местах лед размывается течением и образуются промоины. Большинство промоин скрыты под выпавшим снегом. Выход на лед становится опасным, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО