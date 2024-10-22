Ночью в Тольятти водитель врезался в светофор

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21 октября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

Одно из ДТП произошло в 03:30 в Автозаводском районе города Тольятти. 33-летний водитель, управляя транспортным средством ВАЗ 21093, следовал по ул. Революционной в направлении Московского проспекта. В пути следования, в районе дома № 66 по ул. Свердлова мужчина допустил съезд с дороги с последующим наездом на опору светофорного объекта. С места ДТП водитель легкового автомобиля доставлен в медучреждение. По данным сотрудников Госавтоинспекции он лишен права управления транспортными средствами и отказался от прохождения процедуры медицинского освидетельствования.