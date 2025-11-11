На автодороге Похвистнево – Клявлино LADA Priora съехала в кювет и перевернулась

141

Сегодня в 15:22 в пожарно-спасательную часть № 102 пожарно-спасательного отряда № 35 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Похвистнево – Клявлино. Оперативно к месту происшествия были направлены дежурный караул в количестве 4 человек на пожарной автоцистерне, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что водитель автомобиля LADA Priora совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Пожарные-спасатели в ходе аварийно-спасательных работ стабилизировали транспортное средство, отключили аккумуляторную батарею и деблокировали пострадавшего.

К сожалению, в результате ДТП пострадал водитель, госпитализирован. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Фото: пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»