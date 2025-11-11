Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время она заключена под стражу.
В Чапаевске женщина во время бытовой ссоры убила отца и ранила мать
"Договорились, что в приоритете совместной работы - подготовка тренерских кадров и развитие инфраструктуры".
Вячеслав Федорищев встретился с руководством Федерации шахмат региона, тренерами и руководителями учебных учреждений
Около 30 тысяч человек приняли участие в легкоатлетических забегах в Самаре в 2025 году.
В Самаре подвели итоги бегового сезона 2025 года
К сожалению, в результате ДТП пострадал водитель, он госпитализирован.
На автодороге Похвистнево – Клявлино LADA Priora съехала в кювет и перевернулась
Водитель погибла на месте ДТП
В Самарской области 18-летняя девушка, управляя "Приорой", врезалась в металлическое ограждение
В связи с производственной необходимостью.
15 и 16 ноября «Ласточки» в регионе заменят обычными электричками
Цель всех преобразований в системе обращения с ТКО – создание понятной, максимально открытой отрасли, работающей по современным экологическим стандартам с высоким качеством.
Новый тариф на вывоз мусора в регионе позволит обновить технику и улучшить сервис
В этом году 97 % лесных пожаров возникло в связи с неосторожным обращением человека с огнем, а также по причине перехода огня с сопредельных к лесу территорий.
В 2025 году площадь лесных пожаров в регионе сократилась в 11 раз
На автодороге Похвистнево – Клявлино LADA Priora съехала в кювет и перевернулась

11 ноября 2025 19:33
141
К сожалению, в результате ДТП пострадал водитель, он госпитализирован.

Сегодня в 15:22 в пожарно-спасательную часть № 102 пожарно-спасательного отряда № 35 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Похвистнево – Клявлино. Оперативно к месту происшествия были направлены дежурный караул в количестве 4 человек на пожарной автоцистерне, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что водитель автомобиля LADA Priora совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Пожарные-спасатели в ходе аварийно-спасательных работ стабилизировали транспортное средство, отключили аккумуляторную батарею и деблокировали пострадавшего.

К сожалению, в результате ДТП пострадал водитель, госпитализирован. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

 

Фото:  пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Теги: ДТП

