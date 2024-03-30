Мигранта-подростка, оскорбившего губернатора Самарской области, депортировали на родину

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Второй юный иностранец-матерщинник содержится под стражей.

Осенью 2023 года в Самаре прошли стычки подростков-среднеазитов с местными несовершеннолетними. Драки фиксировались в не самых благополучных районах Самары – это Безымянка и поселок Киркомбинат.

Во время самой массовой драки в парке Победы, куда подростки-иностранцы пришли с взрослыми парнями, полиция арестовала множество мигрантов из Киргизии и Таджикистана, часть которых оказалась нелегалами.

Уже на следующий день на громкое ЧП отреагировали власти. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров потребовал принять жесткие меры по факту произошедшего конфликта. Диаспора отреагировала неадекватно. Двое малолетних уроженцев Таджикистана — 2011 года рождения и 2009 года рождения записали видео, в котором угрожали русским, а также открыто оскорбили губернатора и заявили, что им за это «ничего не будет».

Братья-мигранты родом из поселка городского типа Балх в Хатлонской области Таджикистана (в прошлом населенный пункт был известен как кишлак Тугалонг). В Самаре они были зарегистрированы в доме на улице Ивана Булкина и почему-то жили одни, без родителей, терроризируя сверстников в округе. Их мать находилась в Москве, отец в Таджикистане.

Сразу после «смелого» выступления в сети старшего взяли под стражу, младшего поместили в центр временного содержания.

А теперь эта история подошла к логическому завершению. Проверка, проведенная в отношении семейства, установила, что и сами братья, и их законный представитель находились на территории РФ незаконно. По данным OBOZ.INFO, младший вместе с матерью был выдворен за пределы Российской Федерации 29 февраля 2024 года.

Старший брат содержится под стражей и ждет суда – ему предъявлено обвинение в участии в массовой мигрантской драке в парке «Победа».