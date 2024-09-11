Из-за ночного пожара в Сызрани эвакуировали 20 человек

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В ночь на 11 сентября в одной из пятиэтажек на улице Нахимова в Сызрани произошел крупный пожар. Пламя разгорелось в подсобке одного из подъездов. Сигнал о пожаре поступил в 00.54. Так как дело происходило глубокой ночью, пожарные ходили по квартирам и будили людей. Всего эвакуировали 20 человек.

— Однако трем жильцам дома потребовалась помощь пожарных. Две женщины и ребенок оказались заблокированы плотным дымом на балконе последнего этажа, — прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожарные вывели женщин и ребенка на свежий воздух с помощью спецсредств, госпитализация никому не понадобилась. А в 01.40 пожар потушили, пишет Самара-КП.