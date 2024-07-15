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Из Самарской области выдворили за пределы страны с начала года свыше 1130 иностранцев

15 июля 2024 12:42
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Из Самарской области выдворили за пределы страны с начала года свыше 1130 иностранцев

Судебные приставы ГУФССП России по Самарской области выдворили за пределы страны с начала года свыше 1130 иностранцев, нарушивших законодательство Российской Федерации.

Судебные приставы Самарской области продолжают работу по выдворению иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации незаконно. Всего за прошедшую неделю сотрудники Службы препроводили из Центра временного содержания иностранных граждан до пункта пропуска через государственную границу 35 нелегальных мигрантов.

Причиной отправки граждан из бывших союзных республик обратно на родину стало нарушение законодательства Российской Федерации. В частности, отправились домой те иностранцы, которые по истечению 90 суток были обязаны покинуть страну, но самостоятельного этого не сделали, а продолжили находиться и работать на территории Самарской области незаконно. Вернуться домой помогли им судебные приставы.

Всего с начала 2024 года сотрудниками ГУФССП России по Самарской области за пределы нашей страны выдворено 1133 иностранных граждан, из них 943 за свой счет. При этом въезд на территорию Российской Федерации в ближайшие пять лет для выдворенных граждан будет закрыт.

 

Теги: Судебные приставы

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