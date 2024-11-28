Экс-депутат Госдумы РФ отдал мошенникам почти 15 млн рублей

128

Мошенники выманили у бывшего депутата Государственной думы почти 15 млн рублей. Об этом 28 ноября сообщил источник «Известий».

По словам собеседника, злоумышленники представились сотрудниками правительства, ФСБ и Центробанка и убедили мужчину, что с его счета пытались перевести деньги некоему гражданину, находящемуся в федеральном розыске.

Также преступники сообщили экс-депутату о нескольких кредитах, якобы оформленных на его имя.

Сославшись на сохранность денежных средств и предупреждение негативных последствий от предполагаемого содействия преступнику, мошенники вынудили мужчину взять два кредита и занять деньги у знакомых.

В течение пяти дней бывший депутат передал курьерам около 15 млн рублей в разной валюте.

Проводится проверка.