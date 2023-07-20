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95 000 сигарет без акцизов изъяты у водителя Лада Ларгус в Приволжье

20 июля 2023 11:45
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95 000 сигарет без акцизов изъяты у водителя Лада Ларгус в Приволжье

Во время патрулирования на одной из улиц села Приволжье Госавтоинспекторы остановили для проверки документов автомобиль Lada Largus под управлением водителя 1964г.р. Полицейские заметили, что водитель заметно нервничает и приняли решение досмотреть транспортное средство. В грузовом отсеке полицейские обнаружили 5 000 пачек сигарет различных наименований на которых отсутствовали акцизные марки. Кроме того, у водителя не было товарных накладных и сопроводительной документации.

Госавтоинспекторы передали информацию о задержании в дежурную часть отдела МВД России по Приволжскому району. На место была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, зафиксировали обстановку и собрали материал проверки. Для дальнейшего разбирательства, водителя доставили в отдел полиции.

В ходе опроса задержанный пояснил, что сигареты приобрел на рынках города Сызрани для личного употребления. В целях экономии денежных средств произвел закупку оптом.  Как установили полицейские злоумышленник – житель города Сызрани, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В отношении водителя участковым уполномоченным полиции отдела МВД России по Приволжскому району возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.53.1 КОАП РФ «Незаконное перемещение физическими лицами табачной продукции» и направлено в районный суд для рассмотрения, по существу. Изъято 500 блоков сигарет.

Санкцией данной статьи предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения.

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