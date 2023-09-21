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24-летний сызранец мошенничал с использованием своего служебного положения

21 сентября 2023 09:45
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24-летний сызранец мошенничал с использованием своего служебного положения

В ходе предварительного расследования сотрудниками полиции выявлены и задокументированы не менее 5 фактов, когда злоумышленник, используя свой персональный логин и пароль для входа в базу данных компании предоставлял без согласия абонента детализацию телефонных звонков и другую охраняемую законом информацию о клиентах через один из популярных мессенжеров третьим лицам за денежное вознаграждение. Еще две попытки передать третьим лицам охраняемую законом информацию о клиентах компании не увенчались успехом, так как были пресечены сотрудниками службы безопасности организации.

Кроме того, 24-летний сызранец обвиняется в совершении мошеннических действий с использованием своего служебного положения. Следствием установлено, что в августе прошлого года, находясь на рабочем месте в офисе продаж, при оформлении кредитного договора на покупку дорогостоящего сотового телефона, он включил в стоимость аксессуары и услуги, которые покупатель приобретать не желала, а разницу в денежном эквиваленте порядка 10 000 рублей присвоил себе.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» завершено расследование многоэпизодного уголовного дела возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 272 УК РФ, ч.3 ст.30 ч.3 ст. 272 УК РФ , ч.3 ст.159 УК РФ .

На данный момент уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением в отношении ранее не судимого мужчины направлены в городской суд для рассмотрения по существу.

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