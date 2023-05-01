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17 мигрантов "выселили" из резиновой квартиры в Тольятти

1 мая 2023 11:35
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17 мигрантов "выселили" из резиновой квартиры в Тольятти

Участковые уполномоченные отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местная  жительница 1947  года рождения  с января текущего года по март  незаконно поставила на миграционный учет 17 иностранных граждан по месту проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Участковыми уполномоченными полиции проведен осмотр помещения, опрошены соседи подозреваемого и сотрудники организаций. Установлено, что двухкомнатная квартира не предназначена для проживания такого количества жителей.

Подозреваемая неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

По информации полицейских, пенсионерка  ранее к уголовной ответственности не привлекалась. 

Задержанная  признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за свои «услуги» денежное вознаграждение свыше 2 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.

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