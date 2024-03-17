Явка избирателей на ДЭГ на выборах президента России составила 90%

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Более 90% россиян, зарегистрированных в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), проголосовали на выборах президента РФ, по данным на 10:00 мск. Об этом сообщили в Минцифры 17 марта.

«В выборах президента приняли участие онлайн уже 4,2 млн зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) избирателей. На 10 утра 17 марта по московскому времени явка составила 91%», — указано в Telegram-канале министерства.

В воскресенье в России проходит третий, заключительный день голосования на президентских выборах, пишут "Известия".

Как в этот день сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, по состоянию на 9:45 мск общая явка на выборах президента России с учетом ДЭГ составила 61,37%.