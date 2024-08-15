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Стороны обсудили вопросы взаимодействия с федеральным ведомством, управлением Федеральной налоговой службы по Самарской области, а также ряд предложений региона в части налоговой практики.
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Вячеслав Федорищев встретился с руководителем ФНС России Даниилом Егоровым

15 августа 2024 19:47
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Стороны обсудили вопросы взаимодействия с федеральным ведомством, управлением Федеральной налоговой службы по Самарской области, а также ряд предложений региона в части налоговой практики.

В четверг, 15 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с руководителем Федеральной налоговой службы Российской Федерации Даниилом Егоровым. Стороны обсудили вопросы взаимодействия с федеральным ведомством, управлением Федеральной налоговой службы по Самарской области, а также ряд предложений региона в части налоговой практики.

Налоговыми органами обеспечивается прирост поступлений в бюджет региона. Налоговые доходы в консолидированном бюджете Самарской области в 2023 году увеличились на 46,6% по сравнению с уровнем 2019 года. Налоговые доходы за 7 месяцев 2024 года выросли на 15,1% по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: для Правительства региона взаимодействие с федеральными структурами является одним из приоритетов в работе.

«Здесь, в Самаре, приоритеты очевидны: мы сильный индустриальный регион, у нас работают очень крупные промышленные предприятия, крупные научно-промышленные организации. Наша задача как Правительства – помогать, чтобы предприятия становились еще сильнее. Большая работа ведется по повышению финансовой грамотности населения. Здесь также благодарю Вас за то, что команда Федеральной налоговой службы, территориального управления оказывает содействие», - обратился Вячеслав Федорищев к Даниилу Егорову.

В ходе встречи стороны также обсудили ряд вопросов с целью повышения качества работы экономического блока Правительства Самарской области.
Руководитель ФНС России отметил, что ведомство высоко ценит тот уровень взаимодействия, на котором сегодня находится с Самарской областью. «Мы очень серьезно инвестируем временем, трудом в то, чтобы сделать правильные инструменты и информацию, которая доступна в том числе экономическим властям региона, для того чтобы увидеть реальную картину в различных отраслях, потому что мы являемся владельцем достаточно серьезного объема данных, - сказал он. - Отдельным и очень существенным вопросом является вопрос клиентоцентричности, для того чтобы люди видели, как работает система, чтобы они понимали, куда идут их налоги, потому что только так мы можем сформировать лояльного налогоплательщика».

Как сообщил Даниил Егоров, в рамках рабочей программы визита в Самарскую область запланирована не только встреча с коллективом регионального управления, но и встреча с налогоплательщиками. «На те вопросы, которые будут сформулированы перед нами налогоплательщиками, мы постараемся максимально эффективно ответить, чтобы люди видели, что есть результаты от такой коммуникации, когда вместе мы можем развивать как страну в целом, так и регион», - отметил он.

 

Фото:   пресс-служба правительствва Самарской области

Теги: Самара

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