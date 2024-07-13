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Вячеслав Федорищев обсудил с представителями креативных индустрий создание нового бренда Самарской области



В пятницу, 12 июля, глава региона Вячеслав Федорищев встретился с представителями креативных индустрий Самарской области. Встреча состоялась на площадке центра труда и отдыха «Станкозавод». История объекта берет начало в конце 19 века, когда здесь была открыта механическая мастерская, затем завод для производства сельскохозяйственной техники. В советское время после переоборудования завод производил станки, в конце 1990-х производство было свернуто, на площадях располагался торгово-офисный центр. Вячеслав Федорищев осмотрел арт-кластер - в этом качестве «Станкозавод» существует с сентября 2022 года и сейчас объединяет резидентов – участников креативного кластера.

Во встрече с главой региона приняли участие также представители креативного кластера «Дом 77», Самарского отделения Союза художников России, руководители проектов в сфере туризма, ремесел, стрит-арт-художники, музыканты, организаторы фестивалей, режиссеры, сценаристы, дизайнеры, а также другие представители творческих направлений деятельности.



Как отметил Вячеслав Федорищев, Самарская область – индустриальный регион с сильной промышленностью, сельским хозяйством, при этом активность креативной экономики растет, и ее вклад в развитие становится все больше.

«Я бы попросил на этой встрече, чтобы вы рассказали о своих планах, перспективах, а также рассказали нам - мне и команде, которая со мной работает, как вам нужно помогать - в прикладном смысле, системно, с тем чтобы ваше творческое, креативное дело шло в гору», - обратился он к участникам встречи.



Участники музыкальных групп обратили внимание главы региона на то, что хотели бы развивать направление электронной музыки, знакомить самарцев с творчеством современных исполнителей. По их словам, они участвуют в фестивалях, пытаются продвигаться сами, но пока это происходит стихийно. Поэтому они заинтересованы в постоянно действующей площадке, которая объединит сообщество, позволит музыкантам представлять свое творчество широкой публике.



Вячеслав Федорищев обсудил с участниками возможные ее форматы – фестиваль это будет или концертная площадка. Глава региона отметил, что фестивалей в регионе достаточно, они разные: «Цель-то какая - популяризировать то, что есть, то, чем вы занимаетесь, наши талантливые музыканты. С этого начнем, сейчас будем анализировать внимательно по всем фестивалям - как они проходят, интересны ли они по-настоящему, как их развивать. Если будем видеть потребность в фестивале электронной музыки отдельном – конечно, сделаем».



Также глава региона отметил, что в этом нужна и информационная поддержка – нужно показывать талантливых местных ребят.

Отметили участники встречи также дефицит грамотных продюсеров, которые бы помогали музыкантам в продвижении, и высказали идею о создании продюсерского центра.



Кинорежиссер и продюсер Антон Долганов рассказал о деятельности своей видеостудии и видеошколы, о том, что уже сняты несколько фильмов – короткометражных, документальных. Планы на перспективу, по его словам, - снимать большое кино, но нужна поддержка, поскольку производство сложное.

Андрей Петряков – режиссер двух фильмов о Самаре: «Необычная» и «Она манит аномально». Он отметил влияние кино на создание привлекательного образа самарского региона как для жизни, так и для туризма. По его словам, Куйбышев долгое время был закрытым городом, теперь же Самару нужно сделать открытой для всей страны. В фильмах режиссер пытается найти тот образ, который наиболее точно отразит душу жителей Самары – города на большой реке Волге, и жителей Самарской области, очертания которой на карте напоминают сердце. Также Андрей Петряков поделился планами – уже этим летом начнут снимать следующий проект «Жигулевская кругосветка», это будет фильм-экскурсия. «Мы хотим сделать жизнелюбивую заразительную для всей страны историю», - отметил он.



Раскрыть наилучшим образом родной город туристам заинтересованы и изготовители сувенирной продукции. Ремесленники в этом плане как ресурс, отметил один из участников встречи – представитель компании, которая выпускает шоколад, в том числе с символикой Самары.



По словам главы Самарской области, потенциал туристической сферы региона очень высок. Ее развитию уделят особое внимание, причем, считает Вячеслав Федорищев, в первую очередь – это для жителей области. Это все, что окружает человека: благоустройство пространств, развитие сферы услуг, сферы отдыха. При этом очень важно четкое позиционирование - смыслы, бренд.



С 1 августа стартует конкурс на разработку нового бренда Самарской области. Руководитель области пригласил представителей творческих профессий участвовать, подчеркнув, что главное – найти уникальные, креативные идеи: «Участвуйте своей командой, объединяйтесь, чтобы все вместе навалились и правильно это сделали».

Кроме того, Вячеслав Федорищев напомнил об открытии в сентябре масштабной выставки «Самара». Этот проект станет региональным продолжением выставки «Россия», которая проходила в Москве на ВДНХ. Это будет выставка об истории и развитии области, чтобы каждый житель и гость смог узнать что-то новое о регионе. Вячеслав Федорищев также пригласил представителей творческих профессий к участию в ней.



Самарский уличный художник Денис Кандалин, автор ряда муралов, которые украшают дома в Самаре, Тольятти, Сызрани, предложил проводить фестиваль граффити – такой фестиваль мог бы стать визитной карточкой региона. Руководитель области поддержал инициативу. На встрече решили, что проект будет реализован уже осенью, на подготовительном этапе необходимо будет отобрать поверхности для будущих муралов.

Фото: департамент информационной политики СО