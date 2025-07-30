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В повестке - вопросы пожарной безопасности учреждений здравоохранения и социальной защиты населения региона, подготовки системы жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2025 – 2026 годов, пожарной безопасности образовательных учреждений и
Вячеслав Федорищев: важно обеспечить пожарную безопасность социальных объектов региона
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Вячеслав Федорищев: важно обеспечить пожарную безопасность социальных объектов региона

30 июля 2025 17:30
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В повестке - вопросы пожарной безопасности учреждений здравоохранения и социальной защиты населения региона, подготовки системы жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2025 – 2026 годов, пожарной безопасности образовательных учреждений и

В среду, 30 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел плановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Самарской области. В нем приняли участие представители министерств, главы муниципальных образований, руководители Главного управления МЧС России по Самарской области, Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В повестке - вопросы пожарной безопасности учреждений здравоохранения и социальной защиты населения региона, подготовки системы жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2025 – 2026 годов, пожарной безопасности образовательных учреждений и обеспечения их готовности к новому учебному году.

«Впереди у нас очень ответственный месяц: август, как правило, характеризуется жаркой погодой, что может повлечь увеличение количества пожаров, в том числе на территориях, прилегающих к объектам здравоохранения, социальной сферы, образования. Обеспечение контроля за соблюдением установленного противопожарного режима, а также готовность руководителей и сотрудников к действиям при реагировании на возможные чрезвычайные ситуации – одна из основных составляющих обеспечения безопасности наших граждан», - отметил губернатор.

Также в августе завершаются мероприятия по подготовке учебных заведений к новому учебному году. В связи с этим необходимо особое внимание уделить безопасности, в том числе пожарной. «В рамках подготовки к новому учебному году необходимо проверить более тысячи образовательных организаций, в том числе и тех, в которых ремонтно-восстановительные работы еще продолжаются», - поставил задачу Вячеслав Федорищев.

Кроме того, в августе практически завершаются работы по подготовке системы жилищно-коммунального хозяйства региона к отопительному сезону 2025 - 2026 годов. Осуществляется перекладка инженерных коммуникаций, реализуемая в том числе в рамках инвестиционных и государственных программ. «В преддверии осенне-зимнего сезона нам необходимо проработать все вопросы, которые обеспечат безопасную эксплуатацию отопительных систем, максимально снизят риски возникновения чрезвычайных ситуаций», - подчеркнул губернатор.

Курировать сферу ЖКХ глава региона поручил заместителю председателя правительства Самарской области Виталию Шабалатову, соответствующий документ уже подписан.

В части учреждений здравоохранения мероприятия по пожарной безопасности реализуются по госпрограмме «Развитие здравоохранения в Самарской области». В 2025 году финансирование этих работ составляет более 77 млн рублей. На эти средства выполняется ремонт и замена систем оповещения и управления эвакуацией людей на 26 объектах. Кроме того, комплексный капитальный ремонт объектов здравоохранения по текущим программам учитывает все требования пожарной безопасности, в том числе касающихся устройства систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов доложил, что в подведомственных учреждениях проводится обучение и тренировки персонала по отработке действий в случае пожара и возникновения чрезвычайных ситуаций, включая экстренную эвакуацию. Здания проверяются на соответствие требованиям норм и правил пожарной безопасности, включая состояние территорий, эвакуационных путей, систем пожарной автоматики и противодымной защиты. В учреждениях проводится контроль соблюдения противопожарного режима, а также оценка готовности руководителей и персонала к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций как в дневное, так и в ночное время.

К отопительному периоду готовят более 23 тысяч жилых домов, 2102 котельные, более 3800 объектов социального значения, более 3400 км тепловых сетей.

В 2025 году производится перекладка более 281 км инженерных коммуникаций. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду запланирована перекладка 85,9 км коммуникаций – 44,5 км систем водоснабжения, 36,9 км сетей теплоснабжения, 4,5 км сетей водоотведения. Для ликвидации аварий и инцидентов на объектах ЖКХ и объектах жизнеобеспечения создана группировка сил и средств, в том числе 993 аварийные бригады, 1087 транспортных средств.

В целях обеспечения безаварийной работы предприятий ЖКХ, проведения аварийно-спасательных и иных неотложных работ ведется круглосуточный мониторинг работы энергетических систем, круглосуточное дежурство диспетчеров дежурной службы ООО «СамРЭК-Эксплуатация».

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона контролирует проведение комплексных противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с участием глав муниципальных образований, предприятий ЖКХ, управляющих компаний, учреждений социальной сферы, диспетчерских и аварийных служб. В текущем году теплоснабжающими и теплосетевыми организациями уже проведено 912 противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения, общее планируемое количество в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду – более 1100.

С 1 марта текущего года вступил в силу новый федеральный порядок обеспечения готовности к отопительному периоду, предусматривающий нововведения для лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами (МКД). В частности, введен оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду. Если индекс больше или равен 0,9 – объект готов. Среди важных показателей индекса - проведение гидравлических испытаний, промывка системы водоснабжения, акт обследования дымовых и вентиляционных каналов МКД, наличие действующего документа о выполненном техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования.

Паспорта готовности МКД должны получить не позднее 15 сентября. В муниципальных образованиях Самарской области созданы штабы по подготовке к отопительному сезону, в составе которых работают и специалисты государственной жилищной инспекции региона. За истекший период уже проведен осмотр 1267 МКД, выявлено 178 нарушений, приняты меры к их устранению. На территории Самарской области расположено более 21 тысячи МКД. Вся информация об их готовности размещается в ГИС «Электронное ЖКХ». На сегодняшний день размещено 4025 паспортов готовности, принят 331 паспорт, возвращено на доработку 1938.

Участники совещания обсудили актуальные задачи по данным направлениям работы, все они закреплены протокольными поручениями по итогам заседания комиссии.

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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