Я нашел ошибку
Главные новости:
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +16, +18°С.
5 октября в регионе без осадков, до +19°С
Это связано с прокладкой теплосетей ресурсоснабжающей организацией. 
Движение транспорта по участку Московского шоссе в Самаре временно ограничено
В их числе и те, кто участвовал в ликвидации последствий атак БПЛА на промышленные объекты региона.
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев наградил лучших сотрудников МЧС
Обсуждение коснулось изменений в Устав Самарской области и структуры правительства региона.
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с депутатами губернской думы в Самаре
4 октября - День гражданской обороны
4 октября - День гражданской обороны
Правительство ввело временные пошлины и квоты на масличный лен и кукурузу
Правительство ввело временные пошлины и квоты на масличный лен и кукурузу
Сборная Самарской области заняла 9-е общекомандное место среди 78 команд-участниц.
Пенсионеры Самарской области - победители и призеры всероссийской Спартакиады
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.9
0.89
EUR 96.05
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с депутатами губернской думы в Самаре

4 октября 2025 15:00
123
Обсуждение коснулось изменений в Устав Самарской области и структуры правительства региона.

Сегодня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с депутатами Самарской губернской думы.

Обсуждение коснулось изменений в Устав Самарской области и структуры правительства региона. Губернатор подчеркнул важность мнения депутатов для подготовки взвешенных решений, которые должны не только соответствовать текущим требованиям, но и сохранять актуальность на несколько лет вперёд, отвечая интересам жителей области. Особое внимание он уделил тому, что такие консультации позволяют учесть опыт муниципальных образований, а также личный профессиональный опыт депутатов для подготовки сбалансированных решений по важным вопросам, таким как экология, мусорная реформа, модернизация коммунального хозяйства и дорожная инфраструктура.

«Структура правительства Самарской области не требует согласования с депутатским корпусом. Это факт, мы могли решение принять абсолютно самостоятельно, это наши полномочия. Но всегда когда изменяется структура областной думы, вы всегда советуетесь с моим заместителем по внутренней политике. Это тоже консультация, но в рамках нашего соглашения, которое мы подписали. Я считаю это правильно, нам необходимо повышать такую командную работу. Поэтому я готов сегодня с вами обсудить достаточно много тех идей, тех гипотез, которые у вас есть относительно дальнейшего развития не структуры даже, а содержания работы правительства Самарской области», - отметил Вячеслав Федорищев.

В ходе диалога присутствующие обсудили различные аспекты предстоящих правок. На следующей неделе профильные комитеты их доработают, а в четверг вынесут на рассмотрение Самарской губернской думы.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +16, +18°С.
04 октября 2025, 15:49
5 октября в регионе без осадков, до +19°С
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +16, +18°С. Экология
104
Это связано с прокладкой теплосетей ресурсоснабжающей организацией. 
04 октября 2025, 15:29
Движение транспорта по участку Московского шоссе в Самаре временно ограничено
Это связано с прокладкой теплосетей ресурсоснабжающей организацией.  Благоустройство
92
В их числе и те, кто участвовал в ликвидации последствий атак БПЛА на промышленные объекты региона.
04 октября 2025, 15:19
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев наградил лучших сотрудников МЧС
В их числе и те, кто участвовал в ликвидации последствий атак БПЛА на промышленные объекты региона. Общество
123
В центре внимания
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
34
В Самарской области в октябре изменяется расписание электричек
4 октября 2025  13:26
В Самарской области в октябре изменяется расписание электричек
184
В Самаре за три дня к отоплению подключено 64% МКД
4 октября 2025  10:20
В Самаре за три дня к отоплению подключено 64% МКД
267
Губернатор Вячеслав Федорищев доложил о комплексной подготовке Самарского региона к масштабному спортивному событию.
3 октября 2025  20:57
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
981
В Самаре с 3 октября частично ограничат движение по Московскому шоссе
3 октября 2025  13:06
В Самаре с 3 октября частично ограничат движение по Московскому шоссе
360
Весь список