Вячеслав Федорищев обсудил с жителями строительство детсада в Тольятти и реконструкцию спортшколы в Новокуйбышевске

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Во вторник, 1 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провёл личный приём граждан, во время которого обсуждались острые застарелые проблемы, волнующие жителей Тольятти и Новокуйбышевска.

К руководителю региона обратились Кристина Кияева и Мария Усатова. Они акцентировали внимание на необходимость строительства дошкольного образовательного учреждения в тольяттинском микрорайоне «Калина». «Наш район достаточно новый, развивающийся, быстро растущий. Поэтому нам нужен ещё один детский сад. Мы знаем, что проект строительства уже разработан», – рассказали женщины.

И.о. главы Тольятти Андрей Дроботов пояснил, что в соответствии с ранее утверждённым проектом планировки территории в микрорайоне предусмотрено строительство четырёх детских садов. В настоящее время функционирует только одно учреждение, рассчитанное на 120 мест. Потребность – достаточно высокая: сейчас там проживает порядка 500 дошколят.

«У нас есть проект строительства ещё одного детского сада на 350 мест, который в 2022 году прошёл госэкспертизу. Стоимость проекта составляет 560 млн рублей. При наличии финансирования мы готовы запустить торги и проект реализовать», – обратился Андрей Дроботов.

Вячеслав Федорищев отметил, что средства на строительство детского сада в Тольятти в микрорайоне «Калина» будут заложены в региональном бюджете на следующий год. «Самое главное решение мы принимаем. Финансирование от региона мы подтвердим, детский сад будет, – подчеркнул губернатор на встрече. – Со следующего года начнём стройку, проектные решения нам позволяют и через 18 месяцев будет новый детский садик».

Кристина Кияева и Мария Усатова также обратили внимание на необходимость строительства новой школы. «Обязательства по проектированию и возведению объекта готов взять на себя застройщик нашего микрорайона. Но земельный участок находится в частной собственности. Владелец готов его поменять на другой», – рассказали женщины.

Андрей Дроботов пояснил, что в настоящее время потребность составляет порядка 500 школьных мест. В случае принятия решения о строительстве школы администрация Тольятти готова рассматривать варианты выкупа земельного участка либо его мены. И.о. главы города добавил, что в соседнем квартале уже строится образовательное учреждение, которое поможет закрыть текущую потребность. Объект начнёт работать уже в следующем году.

«В любом случае нужно проектировать новый объект. Поэтому предпринимайте соответствующие действия в отношении земельного участка. Дальше будем исходить из потребности мест, финансовой обеспеченности и принимать решение о строительстве объекта», – обратился Вячеслав Федорищев. Глава региона подчеркнул, что необходимо обеспечить комфортное, а самое главное безопасное передвижение школьников в соседний микрорайон: «Если мы будем направлять ребят из одного микрорайона в другой, необходимо позаботиться о наличии тротуаров, освещения, посмотреть, какие объекты находятся на пути».

Ещё один вопрос, который подняли женщины во время беседы, касался обеспечения выезда на улицу Полякова. По их словам, жители прилегающих домов готовы выкупить землю и установить шлагбаумы, чтобы ограничить проезд машин по существующей дороге.

Для обеспечения выезда на ул. Полякова администрацией Тольятти было принято решение о продлении публичного сервитута – права ограниченного пользования земельным участком – до конца следующего года. «Закрытия дороги мы не допустим», – отметил Андрей Дроботов.

В тоже время, прорабатывается вопрос строительства выезда с территории ЖК «Южный бульвар» до ул. Полякова между автозаправочной станцией и домом №24. На данный момент готовятся документы для внесения изменений в проекты планировки и межевания территории микрорайона «Калина». Кроме того, по словам и.о. главы города, в этом году планируется завершить строительство дороги по улице В. Высоцкого. Она обеспечит проезд от дороги микрорайона «Калина» до Южного шоссе.

«Мало внимания уделяете новому и перспективному району, а надо больше, – обратился губернатор Вячеслав Федорищев к и.о. главы Тольятти. – То, что обсудили – держите на личном контроле. Прошу ещё раз встретиться с инициативной группой, обсудить дополнительные предложения. Потом мне доложите о принятых решениях».

«Спасибо огромное за помощь и принятые решения», – обратились жительницы Тольятти к губернатору.

К Вячеславу Федорищеву на личный приём пришли представители инициативной группы родителей – Ольга Ледяева и Юлия Дергунова – по вопросу деятельности муниципальной спортивной школы Олимпийского резерва в Новокуйбышевске. Важно отметить, что в оперативном управлении учреждения находится физкультурно-оздоровительный комплекс «Стимул» и спортивно-оздоровительный лагерь «Юность», которые нуждаются в реконструкции и оснащении инвентарём.

Первое, на что обратили внимание родители, – «управленческий кризис». У муниципальной спортшколы давно нет директора, который бы вплотную занимался развитием учреждения. Ещё один вопрос – отсутствие достаточного количества тренеров. Не менее важная проблема касается капитального ремонта ФОКа и корпусов лагеря, а также наличия необходимого спортивного инвентаря, экипировки, финансового обеспечения поездок детей на соревнования.

«Эти проблемы копились годами. Прошло много времени, но ничего не изменилось. Многие вопросы так и не решились, а мы хотим, чтобы наши дети занимались в достойных условиях, – подчеркнула Ольга Ледяева во время встречи. – Спортивная школа фактически не работает, лагерь «Юность» пришёл в неудовлетворительное состояние, ФОК «Стимул» требует капитального ремонта. Системная бесхозяйственность привела к разрушениям. Мы понимаем, что сейчас нужны существенные вложения и обращаемся к вам за помощью. Без финансирования со стороны региона изменить ситуацию не получится, потому что у муниципалитета средств не хватает».

«Спортивные площадки лагеря «Юность» уже изношены, оборудование устарело, покрытия пришли в негодность. Их никто не содержит, поэтому всё в очень печальном состоянии. Дети не могут там заниматься бесплатно, а не все родители могут заплатить деньги. «Стимул» – тоже в печальном состоянии. Если бы каждый год были бы финансовые вложения, ФОК не находился бы в критическом состоянии. Работать в таких условиях тренеры тоже не готовы. А сейчас ощущается острая нехватка – на три команды один тренер. Не хватает и технического персонала – уборщиц, водителей. Так не должно быть», – добавила Юлия Дергунова. Женщина отметила, что родители неоднократно обращались в администрацию Новокуйбышевска, но проблемы так и не были решены.

Врио министра спорта области Лидия Рогожинская пояснила, что до конца октября будет принято решение о назначении руководителя муниципальной спортивной школы Новокуйбышевска. Сейчас на эту должность претендует два человека. Окончательное решение после проведения всех дополнительных собеседований будет принято администрацией города.

«В октябре появится директор. Дальше он будет как можно быстрее выстраивать работу по восстановлению кадрового состава спортшколы под контролем министерства спорта», – отметил губернатор Вячеслав Федорищев. Он также добавил, что школе уже в этом году будут выделены средства на приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудования благодаря новой региональной программе «Мастер спорта». Также руководитель области поручил провести проверку финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Что касается ремонта инфраструктуры, руководитель регионального минспорта пояснила, что ремонт корпусов летнего спортивно-оздоровительного лагеря «Юность» завершится уже в этом году. Кроме того, подготовлена проектная документация по капремонту ФОКа «Стимул», запланировано обновление спортивных площадок. Прорабатывается вопрос привлечения внебюджетных источников финансирования для проведения работ. При этом, требуется дополнительное обследование несущих конструкций здания, в том числе фундамента.

«По ремонту – будем предусматривать средства в бюджете региона. Со следующего года у нас будет программа по капремонту наших объектов, у нас много объектов требуют ремонта. Мы точно эти средства выделим», – подчеркнул Вячеслав Федорищев. Глава региона пообещал инициативной группе родителей, что до конца года лично посетит школу Олимпийского резерва.

Фото: пресс-служба Правительства СО