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Вячеслав Федорищев обсудил с Правительством ДНР вопросы инфраструктурного и экономического развития Снежного

5 июля 2024 17:15
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Вячеслав Федорищев поручил сформировать региональную делегацию для поездки в город-побратим.

В пятницу, 5 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу по вопросу развития сотрудничества с городом Снежное ДНР.

В ней приняли участие представители регионального Правительства, также в режиме ВКС подключились председатель Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев и глава муниципального образования городского округа Снежное Донецкой Народной Республики Сергей Ермаков.

Открывая совещание, глава региона отметил большую работу, проводимую командой Правительства Самарской области во взаимодействии с руководством Республики.

«Комплекс мероприятий, который уже реализован, позволяет с уверенностью сказать, что база у нас есть, но мы нацелены на то, чтобы развивать, масштабировать, улучшать, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — У вас работа настроена. С большим уважением относимся к тому, что вы делаете, как развивается Республика. Но здесь мелочей не бывает, поэтому сегодня мы вместе должны понять, какие еще дополнительные мероприятия с нашей стороны возможны для усиления вашей работы».

Напомним, в 2022 году региональное Правительство заключило Соглашение о сотрудничестве с администрацией города Снежное. В настоящее время подшефному городу оказывается всесторонняя поддержка: восстанавливается инфраструктура, оказывается гуманитарная и медицинская помощь, доставляется техника.

Евгений Солнцев высоко оценил работу губернии в этом направлении: «Самарская область — пример для многих регионов». Он отметил, что уже проделана большая работа по социальным объектам – школам, детским садам.

Вячеслав Федорищев дополнил о восстанавливаемых школах, в которых есть неоснащенные техникой компьютерные классы, и сообщил, что один такой класс будет оборудован уже к началу нового учебного года.

В ходе встречи председатель Правительства ДНР сделал акцент на развитии инфраструктуры и подготовке к зимнему периоду.

Также одним из ключевых вопросов повестки стало экономическое развитие, кооперация предприятий Самарской области и Снежного. Особенно — градообразующих промышленных компаний.

«Для нас самое главное – загрузка предприятий. Если мы загрузим предприятия, то это будет рост экономики, и для нас это будут рабочие места, — пояснил Евгений Солнцев. – Нужно посмотреть кооперацию, где мы можем быть полезны друг другу».

Вячеслав Федорищев поручил сформировать региональную делегацию для поездки в город-побратим.

«С нашими промышленными предприятиями отрабатываем, формируем делегацию, — сказал Вячеслав Федорищев. — Вместе поедем пообщаемся с предприятиями. Есть разные формы взаимодействия».

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

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