Я нашел ошибку
Главные новости:
Маркет - отличный способ рассказать о своем проекте, совершить прямые продажи и найти новых клиентов.
"Мой бизнес" объявил о новом старте набора заявок на маркеты в Струковском саду
В следующем матче "Крылья Советов" сыграют в Москве со "Спартаком" 5 августа.
"Крылья Советов" в первом кубковом матче проиграли махачкалинскому "Динамо" - 0:1
Основной целью визита стало посещение точек, на которые указали сызранцы в своих обращениях.
Вячеслав Федорищев с незапланированным визитом побывал в Сызрани
В Самаре ночью +15, +17° С, днем +23, +25°С.
2 августа в Самарской области днем кратковременный дождь, возможна гроза, до +25°С
В ведомстве сообщили, что их обменяли на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ.
ФСБ России сообщила о возвращении восьми россиян в ходе обмена
Помилованы 13 человек, среди них Гершкович, Уилан.
Путин подписал указ о помиловании обменянных граждан
В Самарской области состоялось совещание под председательством заместителя руководителя Администрации Президента РФ Максима Орешкина.
Вячеслав Федорищев доложил Максиму Орешкину о работе региона по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы»
При трудоустройстве специалист получила выплату в размере 750 тысяч рублей.
В Шигонскую больницу трудоустроилась участница программы «Земский фельдшер»
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.11
-0.22
EUR 93.51
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев доложил Максиму Орешкину о работе региона по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы»

1 августа 2024 19:41
200
В Самарской области состоялось совещание под председательством заместителя руководителя Администрации Президента РФ Максима Орешкина.

В Самарской области состоялось совещание под председательством заместителя руководителя Администрации Президента РФ Максима Орешкина по вопросу развития беспилотных авиационных систем.

В обсуждении вопросов повестки приняли участие врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа НТИ», директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, генеральный директор ООО «Транспорт Будущего» Юрий Козаренко.

Как отметил Максим Орешкин, Правительство России вместе с коллегами из регионов и представителями бизнеса ведет работу по реализации нового национального проекта «Беспилотные авиационные системы». В Самарской области, по мнению замруководителя Администрации Президента РФ, находится самая перспективная площадка вновь создаваемой отрасли.  «Очень отрадно, что в Самарской области этому проекту уделяется особое внимание. Буквально за последние полтора месяца был дан очень сильный импульс, который на самом деле закладывает основы для лидерства Самарской области в этом перспективном сегменте отечественной экономики, экономики будущего нашей страны», — подчеркнул он.

В ходе совещания обсудили ход реализации национального проекта, проблемные вопросы и пути их решения. О том, как выстроена работа в регионе, доложил Вячеслав Федорищев. Развитие отрасли беспилотной авиации — одна из наиболее приоритетных задач, от решения которой во многом зависит достижение технологического суверенитета страны.

«В целях выполнения поручений Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина сегодня Правительство Самарской области концентрирует усилия на формировании и развитии в регионе научно-производственного комплекса беспилотных авиационных систем», — отметил Вячеслав Федорищев.

«За последние несколько лет была выстроена работа по интеграции Самарской области во все передовые федеральные практики, начата реализация региональной программы развития беспилотной авиации до 2030 года, установлен экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных систем», — сообщил глава области.

Самарская область в числе пилотных регионов активно включилась в реализацию национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Создан региональный научно-производственный центр испытаний и компетенций в области развития технологий БАС, который оснащен высокотехнологичным оборудованием, работа по развитию отрасли продолжается.

«Понимая значимость отрасли в российском масштабе, мы развиваем межрегиональную кооперацию, объединяем усилия и компетенции в сфере беспилотной авиации совместно с Калужской и Ульяновской областями. Соответствующие соглашения за последние полтора месяца были подписаны, за ними стоит конкретная работа по кооперации предприятий, университетов», — сообщил Вячеслав Федорищев.

Глава региона пригласил к технологическому сотрудничеству с Самарской областью и другие заинтересованные субъекты Российской Федерации, предприятия и отраслевые компании.

Кроме того, в рамках совещания на обсуждение экспертов был представлен ряд перспективных предложений от Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В следующем матче "Крылья Советов" сыграют в Москве со "Спартаком" 5 августа.
01 августа 2024, 22:29
"Крылья Советов" в первом кубковом матче проиграли махачкалинскому "Динамо" - 0:1
В следующем матче "Крылья Советов" сыграют в Москве со "Спартаком" 5 августа. Футбол в Самаре
113
В Самаре ночью +15, +17° С, днем +23, +25°С.
01 августа 2024, 22:01
2 августа в Самарской области днем кратковременный дождь, возможна гроза, до +25°С
В Самаре ночью +15, +17° С, днем +23, +25°С. Экология
136
В настоящее время на данном участке выполняется восстановление благоустройства для последующего открытия автомобильного движения.
01 августа 2024, 17:37
Энергетики «Т Плюс» завершили монтаж теплосети по ул. Мичурина в районе ее пересечения с ул. Панова
В настоящее время на данном участке выполняется восстановление благоустройства для последующего открытия автомобильного движения. ЖКХ
241
В центре внимания
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
1 августа 2024  13:59
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
523
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
1 августа 2024  11:38
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
333
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
1 августа 2024  11:19
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
281
В Самаре из-за работ на теплотрассах ограничат движение по ряду улиц
1 августа 2024  09:47
В Самаре из-за работ на теплотрассах ограничат движение по ряду улиц
268
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинс
31 июля 2024  13:58
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинской
435
Весь список