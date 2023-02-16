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В Самарской области приступили к тренировке по территориальной обороне

16 февраля 2023 19:59
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 Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам территориальной обороны.

В четверг, 16 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам территориальной обороны в рамках проведения соответствующей тренировки, участие в котором приняли руководители министерств и ведомств региона.

Руководитель области напомнил, что в прошлом году Президент России Владимир Путин своим Указом в четырех регионах ввел военное положение, а в остальных субъектах страны определены различные уровни готовности к реагированию. На территории Самарского региона был введен базовый уровень готовности, предусматривающий, в числе прочего, повышенное внимание к обеспечению безопасности жителей региона, а также защите объектов критически важной инфраструктуры.

«В соответствии с планом мероприятий по мобилизационной подготовке Правительства Самарской области на 2023 год приступаем к проведению тренировки по территориальной обороне, – отметил Дмитрий Азаров. – Особое внимание уделим выполнению мероприятий по территориальной обороне Самарской области, а также вопросам обеспечения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований».

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