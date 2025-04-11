В Самаре прошел 20 съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»

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В пятницу, 11 апреля, в Самаре прошел юбилейный 20 съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области». В нём приняли участие главы городов и районов, депутаты и представители областного Правительства. Они обсудили ключевые задачи развития региона.

Первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, открывая съезд, отметил: у муниципалитетов — ключевая роль в развитии региона.

«Местное самоуправление находится в фокусе внимания как жителей региона, так и всех уровней власти. По инициативе главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева вместе с жителями была разработана и принята комплексная программа социально-экономического развития Самарской области до 2029 года. Губернатором была сформирована единая команда развития Самарской области. Мы вместе помогаем нашим героям специальной военной операции и их семьям. Вместе готовимся к юбилею Великой Победы. Исключительно важно, чтобы каждый ветеран был окружён заботой и вниманием. Чтобы историческая память о Победе нашего народа передавалась подрастающим поколениям. Совет муниципальных образований Самарской области, несомненно, играет значимую роль и в этой совместной работе», — обратился к участникам Первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников поздравил участников съезда с Днём местного самоуправления, который будет отмечаться 21 апреля. Он выразил уверенность, что для нашего региона этот праздник имеет особое значение, ведь именно в Самарской губернии 160 лет назад открылось первое в России Земское собрание, которое стало прообразом современного законодательного органа власти региона – Самарской Губернской Думы.

«Местное самоуправление – это, действительно, самый близкий уровень власти к людям, на котором ежедневно решаются актуальные вопросы развития территорий. Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области» стала настоящим мозговым центром муниципального сообщества региона. Сегодня в этой работе активно участвуют и сами жители. Большой энтузиазм на местах вызвала программа «Народный бюджет Самарской области», разработанная по поручению Губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева. Эта программа поддерживает социально значимые инициативы, которые предлагают сами жители муниципалитетов», — отметил Геннадий Котельников.

Напомним, в этом году по предложениям жителей области по программе «Народный бюджет» будет приведено в порядок 283 объекта благоустройства, мест отдыха, построены новые спортивные и детские площадки, проведено озеленение, освещение, отремонтированы системы водоотведения. Отдельное внимание — социальным объектам и приведению в порядок мест захоронения.

Также на съезде обсудили важнейшие вопросы поддержки семей участников СВО и подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения лучших муниципальных руководителей области. Среди наград — почётное звание «Заслуженный работник органов местного самоуправления Самарской области», памятный знак «За содействие Вооружённым силам Российской Федерации» III степени. Также Благодарности губернатора были удостоены те, кто проявил себя в реализации важных социальных проектов.