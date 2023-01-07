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В Самаре появилось граффити в память о трагедии в Макеевке

7 января 2023 13:49
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В Самаре появилось граффити в память о трагедии в Макеевке
Создал его активист волонтёрского центра «Единой России», самарский художник-граффитист Роман Михеев.
 

В донецком городе Макеевка в результате бомбардировки были ранены и погибли военные из Самарской области. В память об этом трагическом событии в областной столице появился новый стрит-арт.

Рисунок был создан по инициативе патриотически настроенных молодых самарцев после траурного митинга в честь погибших под Донецком  самарских военнослужащих.

Выполнил рисунок художник Роман Михеев. Самарец занимается граффити с 1998 года и является победителем всероссийских и европейских фестивалей по граффити.

Роман Михеев  уже несколько раз был на Донбассе в составе гуманитарной миссии «Единой России». В составе делегации «Молодой Гвардии Единой России» от Самарской области он доставлял в  Харьков гуманитрианую помощь. В сентябре 2022 года самарский художник под обстрелом ВСУ нанёс на здание штаба гуманитарной помощи «Единой России» патриотическое изображение в Балаклее. На нем братские народы держатся за руки на фоне российского флага. Надпись гласит: «Своих не бросаем».

Теги: Единая Россия

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