В Самаре обсудили особенности регулирования социально-трудовых отношений

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17 июня в администрации Самары состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством первого заместителя главы города Юлии Ашурковой.

Участники обсудили общее состояние условий и охраны труда самарцев, профориентационные мероприятия для молодежи и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья на рабочих местах.

Также участники заседания уделили внимание новым законодательным и иным правовым актам, содержащим нормы трудового права и другим аспектам, направленным на улучшение условий и охрану труда.

Фото: администрация Самары