В Самаре 4 февраля губернатор встретился с многодетными семьями

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В воскресенье, 4 февраля, губернатор Дмитрий Азаров встретился с многодетными семьями Веры и Евгения Мулялиных из Тольятти, а также Жанны и Андрея Судаковых из Сызрани. А позже дал старт Году семьи в Самарской области, который был объявлен Президентом России Владимиром Путиным.

В конце прошлого года Указом Президента страны Вере Муляниной и Жанне Судаковой присвоено почетное звание «Мать-героиня». С такой высокой наградой женщин поздравил руководитель области. «Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным принято решение вновь восстановить это высокое звание «Мать-героиня». И то, что таких наград удостоены семьи Самарской области, для нас – особая гордость. Я вас искренне поздравляю. И спасибо вам большое за этих прекрасных деток, уже и взрослых мужчин – защитников Отечества, и юных парней, которые, уверен, вырастут достойными гражданами великой страны. Я от всей души вас поздравляю и очень рад, что сегодня у нас есть возможность встретиться», – отметил в начале беседы Дмитрий Азаров.

Губернатор добавил, что сегодня в Самарской области официально стартует Год семьи. «Президент дал ему старт чуть ранее. И благодаря решению Владимира Владимировича Путина этот год объявлен Годом семьи. У нас сегодня замечательный праздник – «Рожденные в сердце России», во время которого творческие, семейные коллективы выступят здесь, на главной сцене нашего региона, Театра оперы и балета, и рад, что в зале будут семьи, которые являются гордостью, достоянием нашей самарской земли», – отметил руководитель региона.

Вера и Евгений Мулялины вместе душа в душу проживают долгие годы – в прошлом году супруги отметили уже 35-летие совместной жизни. «Когда мы познакомились с супругой, мы изначально не планировали, что будем многодетными, но судьба нам подарила одиннадцать детей», – рассказал глава семьи. Они познакомились в Тольятти, когда Вера работала слесарем на сборочно-пусковом производстве, а Евгений трудился слесарем и водителем на Волжском автомобильном заводе.

Они вместе воспитали троих дочерей и восемь сыновей. «Многодетными родителями быть очень трудно, это постоянная работа. Но мы испытываем гордость, радость и счастье, глядя на своих детей», – добавил Евгений. «Секрет нашего семейного счастья в любви, доверии и уважении друг к другу, – поделилась Вера. – Очень радует, что сегодня большое внимание со стороны государства многодетным семьям».

«Когда есть большая семья, всегда есть на кого положиться. Мы все друг другу всегда помогаем, всегда вместе – и в беде, и в радости», – добавила старшая дочь Ксения Громницкая.

В многодетной семье Судаковых 13 детей. «Я испытываю большую ответственность за каждого своего ребенка. Мы живем дружно и всегда стараемся помочь друг другу», – рассказал глава семьи Андрей. «Вместе с маленькими детьми я занимаюсь уроками, помогаю выполнять домашнее задание, а хозяйство ведет муж, которому, конечно, помогают старшие ребята», – добавила Жанна.

Андрей и Жанна считают, что большая семья – это основа крепкой и большой страны. «Чувствуя постоянную поддержку со стороны государства, люди стремятся рожать больше детей, даже среди знакомых у нас много, у кого двое или трое детей. Но это большой и ответственный труд», – добавил глава семьи.

Во время беседы Дмитрий Азаров посоветовался с многодетными родителями по ряду вопросов, в том числе по дополнительным мерам поддержки. «У нас постоянно растет уровень поддержки семей с детьми. Кстати сказать, Президент каждый год принимает новые решения по поддержке семей. У нас в 2018 году на поддержку семей на региональном уровне выделялось порядка 6,5 млрд рублей, а в этом году будет выделено уже 50 млрд рублей на поддержку семей с детьми по разным направлениям, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – За эти годы меры поддержки выросли почти в 8 раз. Но это не значит, что мы будем останавливаться на достигнутом, еще много вопросов, которые требует отработки, в том числе в сфере предоставление земельных участков. Сейчас прорабатываем возможность замены и на сертификаты. Ведь кому-то действительно нужен участок, а кому-то нужны средства, чтобы потратить их на другие цели».

Вести семьи через бури и препятствия, вызовы и соблазны к успехам непросто, отметили главы двух семей. Но важно всегда помогать друг другу на пути к достижению целей.

Младшие и средние дети Веры и Евгения Мулялиных учатся и уже трудятся на рабочих профессиях – сварщик, электромонтажник, автомеханик. «Сегодня ощущается нехватка профессионалов по многим рабочим профессиям. И ваш выбор я одобряю», – отметил губернатор.

Ребята поделились, что очень любят проводить время вместе всей семьей – шумно и весело. Занимаются спортом, ходят на рыбалку, гуляют по новой набережной в Тольятти. Старший сын Муляниных является участником специальной военной операции. В настоящий момент он проходит реабилитацию после осколочных ранений. Губернатор поблагодарил родителей за воспитание настоящего защитника и патриота.

У Жанны и Андрея Судаковых из Сызрани младшие и средние дети тоже учатся в школе и колледже, занимаются творчеством и спортом – у каждого есть свои любимые увлечения. Старшие – уже работают.

Глава региона пригласил детей в качестве зрителей на «Жигулевскую милю» – фестиваль скорости на льду, который уже через неделю пройдет в Тольятти. Участников на авто, мото и другой технике будут покорять различные ледяные трассы. Дистанция «Жигулевской мили» будет равна длине конвейера завода АВТОВАЗ – 1433 метра. Рекорды «Байкальской мили» также могут быть покорены, для этого будет организована трасса, равная глубине Байкала – 1642 метра. Новинкой Фестиваля станут заезды с параллельным стартом по овальной трассе с расстоянием между «болидами», равным самой высокой точке Жигулевских гор – 381,2 м.

«В следующие выходные приедет огромное количество людей из разных регионов нашей страны – посоревноваться и посмотреть, праздник будет большой в Тольятти, – отметил Дмитрий Азаров. – Уверен, мы там с вами увидимся».

В завершении встречи губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил многодетных родителей, которые очень трепетно и с любовью относятся к своим детям, стараясь каждому уделить внимание и заботу: «Я вам желаю успехов, крепкого здоровья. Спасибо вам за замечательных детей. Отдельное спасибо за воспитание настоящих защитников Отечества!».

Глава региона обратился и к детям. «Родители вас сделали счастливыми людьми, потому что такая большая семья – это радость на всю жизнь. Всегда будет кому прийти на помощь в трудную минуту и будет с кем разделить радость, – отметил Дмитрий Азаров. – Мы всегда рядом и готовы прийти на помощь. Уверен, не раз еще увидимся и посоветуемся с вами, в том числе, о развитии городов – Сызрани и Тольятти, которые всегда в фокусе внимания. Многое удалось уже сделать. Например, не только в Тольятти набережная роскошная появилась, но и в Сызрани уже за третью взялись. Такого не было никогда. У нас в каждом волжском городе Самарской области за прошедшие пять лет появились свои набережные. Наша великая река притягивает к себе людей и наша задача, чтобы у нашей жемчужины Волги огранка – ее берега, набережные – людей тоже радовала. Постараемся так дальше и делать».

Фото: Юлия Рубцова