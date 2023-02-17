В Госдуме заявили, что книги уехавших из России писателей не будут запрещать

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Книги уехавших из России писателей не будут запрещать, тематические предложения рабочей группы в Государственной Думе касаются вопросов авторского права и отчислений. Об этом в пятницу рассказал первый заместитель председателя Комитета палаты по культуре Александр Шолохов, пишет "Парламентская газета".

В начале февраля сообщалось, что рабочая группа по уехавшим из России деятелям культуры проведет первое заседание в середине месяца. В пятницу стало известно, председателю Государственной Думы Вячеславу Володину уже были направлены предложения по законодательному воздействию на указанных лиц.

Шолохов объяснил, что Россия не будет уподобляться фашистской Германии и сжигать книги, изымать их из оборота или запрещать. «Но выпускать новые… А это сейчас происходит. Издательства продолжают издавать, театры продолжают постановки использовать. И за это по авторскому праву происходят денежные отчисления. Этого не должно быть», — цитирует «Газета.ру» депутата.

По его мнению, необходимо лишить таких деятелей искусства возможности получать из России авторские отчисления.

Парламентарий рассказал, что авторское право состоит из имущественного и неимущественного отраслей, и неимущественного права, то есть права на название и имя автора, никто лишить не может. Однако в сфере имущественного права следует сделать так, чтобы такие деятели искусства не получали бы денег, «которые они потом пускают на убийство наших солдат».

При этом, по его словам, говорить о каких-либо законопроектах можно будет только после анализа предложений юристами.

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