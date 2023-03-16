В ГД подготовили проект, запрещающий привлекать к ответственности за лайки в соцсетях

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Депутаты Госдумы от "Новых людей" подготовили законопроект о запрете привлекать к ответственности из-за лайков и реакций в соцсетях, документ направлен в правительство, рассказал депутат Антон Ткачев, передает РИА Новости.

"Верх абсурда – штрафовать людей за эмоции. Поэтому сегодня мы направим на рассмотрение правительства законопроект о запрете заводить дела за лайки в соцсетях", - рассказал он журналистам.

При этом политик добавил, что лайк – "не злостное планируемое преступление", и иногда люди ставят их "даже случайно или не вчитываясь в текст поста".

По словам Ткачева, авторы проекта предлагают дополнить статьи КоАП о возбуждении ненависти и о дискредитации ВС РФ указанием, что это не распространяется "на выражение эмоций в виде выставлении отметок к публикациям в социальных сетях".

Депутат добавил, что по вопросу позицию ранее уже озвучит Верховный суд, отметив, что нельзя привлекать к ответственности только за выражение эмоций к публикациям в социальных сетях, если не было умысла возбуждать ненависть или вражду, "даже если такая информация признана экстремистским материалом".

"Наша цель – не только вернуть уехавших, но и удержать от уезда тех, кто начинает об этом задумываться. Чтобы людям не нужно было вычитывать с юристом каждый пост, который собираешься лайкнуть", - отметил Ткачев.

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