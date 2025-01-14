Я нашел ошибку
Главные новости:
13 муниципалитетов и 10 администраций сельских поселений в 2 муниципальных районах Самарской области заявили об отказе от договоров аренды с СВГК.
Информация об отказе от договоров аренды с СВГК в Самарской области
В настоящее время на малых реках области продолжается процесс ледообразования.
МЧС СО: не выходите на непрочный лед водоемов
В Самаре ночью -4, -6°С, днем -2, -4°С. Местами гололедица.
15 января в регионе днем небольшой снег, до -7°С
Глава МИД России Сергей Лавров провел большой разговор о вызовах, с которыми столкнулась российская дипломатия в прошлом году.
Сергей Лавров рассказал об открытости российской информационной политики и геополитической ситуации в мире
Музыкальная программа призвана почтить память прекрасного поэта, нашего земляка, чьи стихи, как это и бывает с настоящей поэзией, с каждым годом становятся всё актуальнее.
18 января в Самарской филармонии прозвучит концерт «Я принёс вам добрую весть…»
Победители всех возрастных групп будут представлять Самару на региональном этапе соревнований.
В Самаре стартовали Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба»
По состоянию на 14 января более 2000 жителей Самары считают, что в благоустройстве в 2026 году нуждаются общественные пространства Кировского района.
Более 5 000 самарцев уже приняли участие в опросе по программе «Формирование комфортной городской среды»
В прокуратуре области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника прокуратуры и 303-летию со дня образования прокуратуры России.
Вячеслав Федорищев наградил сотрудников прокуратуры
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.71
0.8
EUR 104.86
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
Самарцев приглашают в кирху на органный концерт «Из глубины веков»
Выставка самарских керамистов "На берегу" откроется в галерее "Виктория"
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Сергей Лавров рассказал об открытости российской информационной политики и геополитической ситуации в мире

14 января 2025 17:18
123
Глава МИД России Сергей Лавров провел большой разговор о вызовах, с которыми столкнулась российская дипломатия в прошлом году.

Глава МИД России Сергей Лавров провел большой разговор о вызовах, с которыми столкнулась российская дипломатия в прошлом году. Общую ситуацию на мировой арене он охарактеризовал так: современная эпоха — время противостояния между теми, кто отстаивает принципы Устава ООН и коллективным Западом, который считает, что может решать вопросы без оглядки на других.

Немалая часть итоговой пресс-конференции была посвящена влиянию Запада. Министр иностранных дел подчеркнул, что Западу противостоят те, «кто за многополярность, за устав ООН, прежде всего за принцип суверенного равенства государств». Это требует не навязывать свою волю, а договариваться. Главная цель Запада, считает министр, – подавить очередного конкурента, каковым сейчас оказалась Россия.

«Главная цель – ослабить Россию в геополитическом плане, создавая прямо на ее границах – не где-то там за океаном, а прямо на наших границах, на исконно русских территориях, закладывавшихся и развивавшихся, обустраивавшихся русскими царями и их сподвижниками – создание именно там прямых военных угроз Российской Федерации», – заявил Лавров.

Обсуждение коснулось и украинского конфликта. Глава МИД РФ сказал, что российская сторона готова обсуждать гарантии безопасности той страны, «которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока еще не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии». При этом евразийский контекст должен быть доминирующим. По мнению Лаврова, западная часть континента не может отгородиться от Китая, Индии, России, Персидского залива и Южной Азии. По словам министра, все в мире начали признавать, что дело не в Украине, а в том, что эту страну используют для ослабления России в контексте европейской безопасности.

Глава МИДа заметил и традицию американских демократов – «напоследок нагадить» новой администрации. В частности, заявления Байдена о курсе на поддержку Украины – это «завещание» уходящей администрации о продолжении борьбы с РФ. Лавров напомнил, что Байден в отчете по внешней политике заявил, что США удалось «поставить под ружье» 50 стран, «чтобы помогать Украине, а на самом деле, чтобы воевать против России руками Украины».

Руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви задал министру вопрос о работе Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-сhecking Network. Он рассказал, что ассоциация создавалась на принципах максимальной открытости, исходя из того, что мнение правительства западных стран нужно разделять с мнением их жителей. «Стоит ли общаться с независимыми экспертами из разных стран или необходимо сосредоточиться на дружественных странах?» – спросил Тимофей Ви.

 «Я бы не стал закрываться, в этом и отличие нашей информационной работы. Не надо бояться – пусть они приходят, смотрят и слушают», – ответил Сергей Лавров. Россия сотрудничает с иностранными СМИ, на пресс-конференции присутствовали представители SkyNews, Reuters и других европейских и американских СМИ. Этим ее информационная политика принципиально отличается от Европы и США, которые ввели запрет для аккредитации российских СМИ «Спутник» и RT за рубежом, а также недавно отказали в аккредитации во Франции корреспонденту «Комсомольской правды».

 

Фото:   freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Катки Самары восстанавливают после дождей
14 января 2025  11:34
Катки Самары восстанавливают после дождей
191
В Самаре стартовал отбор общественных пространств для участия в программе «Формирование комфортной городской среды»
14 января 2025  11:05
В Самаре стартовал отбор общественных пространств для участия в программе «Формирование комфортной городской среды»
222
Подарки для новорожденных получили более 45,5 тысяч жителей Самарской области
14 января 2025  10:59
Подарки для новорожденных получили более 45,5 тысяч жителей Самарской области
220
Такое решение принято губернатором Вячеславом Федорищевым для повышения эффективности рассмотрения обращений граждан.
13 января 2025  22:10
В показатели эффективности работы региональных и муниципальных органов власти включат качество ответов в соцсетях
401
По поручению Вячеслава Федорищева главы муниципальных образований должны организовать работу по информированию обо всех мерах поддержки военнослужащих — принятых как решениями Президента и Правительства России, так и на уровне региона.
13 января 2025  21:49
Вячеслав Федорищев - главам муниципалитетов: «Работа с участниками СВО и их семьями - приоритет №1 и личная ответственность руководителей»
962
Весь список