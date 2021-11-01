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Сенатор от Самарской области Фарит Мухаметшин посетил в Ташкенте РТРЦ «RUZ TRADER»

1 ноября 2021 17:56
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Центр создан в рамках договоренностей о развитии российско-узбекских межрегиональных связей.

В конце октября Фарит Мухаметшин, Сенатор от Самарской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, в ходе поездки в Республику Узбекистан в составе миссии международных наблюдателей МПА СНГ на выборах Президента Узбекистана, посетил Российский торгово-распределительный центр (РТРЦ) RUZ TRADER в г. Ташкент. Центр создан в рамках договоренностей о развитии российско-узбекских межрегиональных связей, принятых на Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном с участием Президентов двух стран.

Создание RUZ TRADER стало возможным благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при содействии Комитета Совета Федерации по международным делам во взаимодействии с Самарским региональным отделением ООО «Деловая Россия» и АО «Российский экспортный центр». 

Сопредседатели Центра Рашид Алюшев и Михаил Панченков, основатели RUZ TRADER от Самарской области, подробно рассказали и показали инфраструктуру складского комплекса РТРЦ, включая новые склады ответственного хранения и таможенные площади. Отдельного внимания было удостоено строящееся офисное здание площадью 480 кв. м. для российских компаний – будущих  резидентов распределительного центра.  Не обделили вниманием проект реконструкции имеющегося здания управления, предназначенного в будущем стать постоянно действующей выставкой товаров производимых в России.

 Создание в Ташкенте Российского торгово-распределительного центра RUZ TRADER является ярким примером эффективной совместной работы бизнеса и власти на результат и выполнение показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» через развитие межрегиональных связей Самарской области и субъектов Республики Узбекистан с привлечением представителей малого и среднего бизнеса. РТРЦ в перспективе может стать составным элементом полноценной товаропроводящей инфраструктуры по стимулированию торговой и деловой активности между российскими и узбекскими предпринимателями. 

 

Фото из открытых источников

 

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