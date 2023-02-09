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"С волками жить — по-волчьи выть": Путин назвал правильным решение оставить в России иностранные самолеты

9 февраля 2023 23:33
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Глава государства уточнил, что Россия продолжит поддерживать авиаотрасль.

Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли назвал правильным решение оставить в России самолеты, зарегистрированные за рубежом, сообщает РИА Новости.

Глава государства положительно оценил действия главы Минтранса Виталия Савельева.

"И правильно сделал, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть. Сохранил отрасль, парк, объемы перевозок. Они даже расти начали. Причем мы никому не хамим. Мы же готовы и рассчитываться, но просто не можем обвалить (авиационную. — Прим. ред.) отрасль", — заявил Путин.

Глава государства уточнил, что Россия продолжит поддерживать авиаотрасль, и указал: в вопросах развития сферы нужно в первую очередь исходить из вопросов безопасности.

Москва обязательно выйдет на международные рынки с отечественными воздушными судами, продолжил Путин, власти будут и впредь развивать лоукостеры.

 

Фото:   ru.freepik.com

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