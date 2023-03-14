Россия не возражает против продления зерновой сделки на 60 дней

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Замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что Россия не возражает против продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 марта, но лишь на 60 дней.

Об этом он сказал сотрудникам СМИ по итогам консультаций с представителями ООН в Женеве, пишет РИА Новости.

По его словам, Москва, отмечая пакетный характер стамбульских договорённостей, которые предложил Генсек ООН Антониу Гутерреш, «не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней».