Российская делегация пригрозила покинуть форум ОБСЕ в случае продолжения "лживой риторики" Украины

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Руководитель российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ Константин Гаврилов пригрозил покинуть форум в случае продолжения "лживой риторики" Украины, передает РИА Новости.

"Необдуманные высказывания о якобы концентрации Вооруженных сил России в приграничных районах <...> используются представителями Украины на ФСОБ как ширма для продолжающейся в течение семи лет "необычной военной деятельности" в Донбассе с привлечением до 60 тысяч украинских военнослужащих", — заявил он, выступая на пленарном заседании.

Дипломат добавил, что после завершения контрольных проверок российские войска вернулись в места постоянной дислокации.

"Если делегация Украины будет и в дальнейшем придерживаться лживой, безответственной риторики, то профессионального обсуждения не получится, а еженедельные инсинуации южных соседей их западные спонсоры продолжат выслушивать без участия российской делегации", — сказал Гаврилов.

Он также напомнил, что Россия осуждает "кровопролитную карательную операцию Киева против населения Донбасса" и выступает за мирное урегулирование внутриукраинского конфликта в прямом диалоге властей страны с Донецком и Луганском на основе неукоснительного соблюдения минских договоренностей "во всей их полноте и последовательности".

"Призываем к этому и других", — добавил Гаврилов.

Фото: ТАСС/POOL/РИА Новости