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Путин заявил о необратимости процесса дедолларизации

22 августа 2023 23:00
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По словам российского лидера, суть стратегического курса БРИКС — во взаимовыгодном сотрудничестве и уважении интересов всех сторон объединения.

Процесс дедолларизации необратим. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на XV саммите БРИКС в формате видеоконференции во вторник, 22 августа, пишут "Известия".

«В БРИКС сообща запускаются новые инфраструктурные и инвестиционные проекты, растут товарные обмены, расширяются отраслевые контакты. <...> Набирает силу необратимый, объективный процесс дедолларизации», — отметил глава государства.

По словам российского лидера, суть стратегического курса БРИКС — во взаимовыгодном сотрудничестве и уважении интересов всех сторон объединения.

«Главное, мы сотрудничаем на принципах равноправия, партнерской поддержки, уважения интересов друг друга», — отметил президент.

В этот же день, выступая на саммите, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поддержал создание единой расчетной валюты БРИКС. Он назвал неприемлемым «зеленый неоколониализм» со стороны развитых стран. По словам Лула да Силвы, для того чтобы росли инвестиции, страны БРИКС должны обеспечить рост доверия, предсказуемости, правовую, политическую и социальную стабильность для частного сектора, для этого и нужна единая валюта.

В свою очередь, президент ЮАР Сирил Рамафоса, также в рамках саммита, призывал к фундаментальным реформам мировых финансовых институтов, чтобы они лучше отвечали потребностям сообщества.

Также во вторник министр финансов России Антон Силуанов на саммите заявил, что страны БРИКС обсуждают возможность создания единого расчетного средства, которое станет альтернативой доллару США. Он подчеркнул, что на данный момент основной упор в развитии торговых отношений делается на расчеты в национальных валютах. Однако страны – члены БРИКС видят возможность обсуждения единых расчетных систем.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика. XV саммит БРИКС проходит в ЮАР с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге.

 

Фото:   ru.freepik.com

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