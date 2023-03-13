Путин внес изменения в концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию

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Президент России Владимир Путин обновил концепцию государственной политики в сфере содействия международному развитию, которая касается помощи развивающимся странам. Указ о внесении поправок в документ опубликован в понедельник, 13 марта, на официальном интернет-портале правовой информации, пишут "Известия".

В новой редакции одним из принципов госполитики РФ называется отказ от навязывания политических условий оказания помощи другим государствам. В частности, отмечается, что государства — получатели помощи имеют право самостоятельно выбирать модель социально-экономического развития с учетом своих особенностей.

Ранее такого положения в документе не было. Речь шла об оказании адресной помощи в целом и стремлении к диалогу.

Помимо этого в новой редакции концепции из списка принципов российской госполитики исключен пункт, в котором говорилось о направленности помощи в целях укрепления равноправия и демократизации системы международных отношений.

Фото: kremlin.ru