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Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" девяти городам

15 ноября 2022 22:33
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"За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне"

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил почетное звание "Город трудовой доблести" девяти российским городам, передает ТАСС.

Как отмечается в опубликованном во вторник документе, Астрахань, Вологда, Горловка, Златоуст, Каспийск, Луганск, Норильск, Орск и Якутск получили это звание "за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".

Ранее сегодня с таким предложением на заседании организационного комитета "Победа" к Путину обратился глава Российской академии наук Геннадий Красников. При этом он особо выделил Горловку в ДНР и Луганск в ЛНР, отметив, что "без вклада Донбасса трудно было бы представить нашу общую победу". В этой связи Красников напомнил о героическом труде 245 тысяч женщин-шахтеров, которые в военные годы составляли до 86% всех горняков Донбасса, заменив ушедших на фронт мужчин.

Говоря об Астрахани, Вологде, Златоусте Челябинской области, дагестанском Каспийске, Норильске Красноярского края, Орске Оренбургской области и Якутске, глава РАН напомнил, что они представляют семь федеральных округов, и такая широкая география наглядно подтверждает, что "в годы Великой Отечественной войны вся страна представляла собой единый трудовой фронт". Так, Орск был одним из центров металлургии и основных поставщиков никеля и кобальта. В Норильске открытым способом добывалась никелевая руда, в Якутии - ценнейшие полезные ископаемые. На заводах Златоуста выпускалось 19 видов снарядов и мин. Астрахань была поставщиком продовольствия и строительно-ремонтной базой флота, Вологда - центром ремонта железнодорожного транспорта. 

 

Фото:   ТАСС

 

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