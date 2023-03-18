Путин подписал закон о штрафах за дискредитацию добровольцев СВО

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Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тыс. рублей за дискредитацию добровольцев специальной военной операции по защите Донбасса. Документ опубликован в субботу, 18 марта, на официальном портале правовой информации, пишут "Известия".

Поправки вносятся в ст. 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Теперь эта статья распространяется и на добровольцев, организации или лица, содействующие российским силам в выполнении возложенных на них задач в ходе СВО.

Так, за действия по дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ и добровольцев, которые не содержат уголовно наказуемого деяния, грозит административный штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Штраф для должностных лиц составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Также предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Если в течение года нарушитель повторно совершит аналогичное преступление, он будет привлечен уже к уголовной ответственности. Кроме того, закон вводит административную ответственность за распространение в СМИ инструкции по незаконному изготовлению боеприпасов.

Также подписан закон о лишении свободы за фейки об участниках СВО. Поправки внесены в ст. 207.3 УК РФ и вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, а кроме того, поднимают порог наказания по всей статье, увеличивая санкцию до семи лет заключения. Максимальное наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы.