Путин подписал закон о госязыке, включающий недопустимость использования иностранных слов

88

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий недопустимость использования иностранных слов, за исключением тех, что не имеют аналогов в русском языке. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 28 февраля, пишут "Известия".

Закон обеспечивает статус русского языка как государственного на всей территории России, а также устанавливает контроль за тем, как должностные лица и население страны соблюдают нормы современного русского литературного языка. Документ вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники. В них фиксируются нормы современного русского литературного языка.

В случаях, когда русский язык используется как государственный, не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих литературным нормам. К таким словам и выражениям, в частности, относятся все формы нецензурной брани.

Также не допускается использование иностранных слов, если в русском языке у них есть общеупотребительные аналоги. Исключение составляют иностранные слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.

Закон также указывает перечень сфер, где русский язык как государственный обязателен к использованию. Туда входят информация для потребителей товаров, работ и услуг, а также сфера образования, государственные и муниципальные информационные системы.

Если в этих сферах используются тексты на иностранном языке, то у них должны быть и аналогичные тексты на русском. При этом тексты на русском должны быть равнозначным по размещению и техническому оформлению, включая цвет, тип и размер шрифта.

Фото: ru.freepik.com