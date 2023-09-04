Путин подписал указ о повышении возраста отсрочки от армии для сотрудников IT

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Возраст отсрочки от службы в армии для сотрудников IT-компаний с 1 января повышен с 27 до 30 лет. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного 4 сентября на официальном интернет-портале правовых документов, пишут "Известия".

Соответствующие изменения внесены в указ Путина от 2 марта 2022 года «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации».

«Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2024 года», — отмечается в документе.

Путин в начале августа подписал закон, устанавливающий, что призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

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