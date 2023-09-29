Прожиточный минимум в 2024 году поднимется до 15 453 рублей на душу населения, сейчас он равен 14 375 рублям

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В 2024 году величина прожиточного минимума в целом по стране на душу населения составит 15 453 рубля, что почти на 1,1 тысячу рублей больше предыдущего показателя — сейчас он равен 14 375 рублям. Это следует из законопроекта о бюджете на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, который Правительство внесло в Госдуму 29 сентября, пишет "Парламентская газета".

В 2023 году прожиточный минимум для трудоспособного населения — 15 669 рублуей, для пенсионеров — 12 363 рублей, для детей — 13 944 рублей.

«Установить в 2024 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 15 453 рубля, для трудоспособного населения — 16 844 рубля, пенсионеров — 13 290 рублей, детей — 14 989 рублей», — сказано в проекте бюджета.

Величина прожиточного минимума будет проиндексирована на 7,5 процента.

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