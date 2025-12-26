Подразделения центров «Сердце воина» открылись в кадровых центрах «Работа России»

Во всех муниципальных образованиях Самарской области по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева работают центры комплексной поддержки участников СВО и членов их семей «Сердце воина». Они были созданы на основе предложений самих ветеранов специальной военной операции.

Подразделения центров расположены в территориальных кадровых центрах «Работа России». Центр «Сердце воина» призван стать единой точкой помощи для участников СВО и их близких. Здесь можно получить консультации по широкому спектру вопросов: от социально-правовой поддержки и психологической помощи до главного - содействия в переобучении и трудоустройстве.

«Служба занятости региона особое внимание уделяет вопросам организации занятости участников специальной военной операции и членов их семей, - отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Специалисты кадровых центров помогают им в социальной адаптации, трудоустройстве, профобучении, если это необходимо, открытии своего дела. Каждая жизненная ситуация рассматривается индивидуально, и мы предлагаем комплекс услуг, позволяющий найти подходящую и любимую работу».

В центрах «Сердце воина» планируется проведение групповых занятий с участниками СВО, это психологические, информационные, профориентационные мероприятия. Специалисты также проведут комплексную диагностику компетенций участников СВО, чтобы определить, какие меры поддержки предложить, а затем предоставят необходимую помощь. Для участников СВО и членов их семей в каждом территориальном кадровом центре разработана отдельная карьерная траектория с персональным сопровождением.

Узнать более подробно о работе центров можно по телефону контакт-центра службы занятости 8 (800) 302-15-44, а также непосредственно в территориальных кадровых центрах в своих муниципалитетах.

Фото: министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области