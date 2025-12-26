Я нашел ошибку
Главные новости:
Второй пакет мер по противодействию мошенникам внесен в Госдуму
Уборку, но не детей: что россияне готовы доверить роботам
Руководство УФСИН России по Самарской области приняло участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний»
В Самаре наградили 15 предприятий, победивших в конкурсе на лучшее содержание объектов потребительского рынка
Более 200 малых и средних предприятий в Самарской области производят зимнюю одежду и экипировку
Резиденты промпарков инвестировали более 48 миллиардов рублей в экономику Самарского региона
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Выборы в Самарской области

Подразделения центров «Сердце воина» открылись в кадровых центрах «Работа России»

278
Подразделения центров «Сердце воина» открылись в кадровых центрах «Работа России»

Во всех муниципальных образованиях Самарской области по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева работают центры комплексной поддержки участников СВО и членов их семей «Сердце воина». Они были созданы на основе предложений самих ветеранов специальной военной операции.

Подразделения центров расположены в территориальных кадровых центрах «Работа России». Центр «Сердце воина» призван стать единой точкой помощи для участников СВО и их близких. Здесь можно получить консультации по широкому спектру вопросов: от социально-правовой поддержки и психологической помощи до главного - содействия в переобучении и трудоустройстве.

«Служба занятости региона особое внимание уделяет вопросам организации занятости участников специальной военной операции и членов их семей, - отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Специалисты кадровых центров помогают им в социальной адаптации, трудоустройстве, профобучении, если это необходимо, открытии своего дела. Каждая жизненная ситуация рассматривается индивидуально, и мы предлагаем комплекс услуг, позволяющий найти подходящую и любимую работу».

В центрах «Сердце воина» планируется проведение групповых занятий с участниками СВО, это психологические, информационные, профориентационные мероприятия. Специалисты также проведут комплексную диагностику компетенций участников СВО, чтобы определить, какие меры поддержки предложить, а затем предоставят необходимую помощь.   Для участников СВО и членов их семей в каждом территориальном кадровом центре разработана отдельная карьерная траектория с персональным сопровождением.

Узнать более подробно о работе центров можно по телефону контакт-центра службы занятости 8 (800) 302-15-44, а также непосредственно в территориальных кадровых центрах в своих муниципалитетах.

Фото: министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

